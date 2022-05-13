WSJ: Twitter перестал нанимать сотрудников в стремлении сократить расходы

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Компания Twitter приостановила наем новых сотрудников в попытках сократить расходы, передает The Wall Street Journal.

Об этом в сообщении для сотрудников объявил генеральный директор Twitter Параг Агравал. Он также рассказал об уходе двух руководителей высшего звена.

"С этой недели мы приостанавливаем основную часть набора новых сотрудников и замещений, за исключением критически важных для бизнеса ролей", – написал он, отметив, что Twitter не планирует масштабных увольнений.

Кроме того, компания намерена сократить расходы на подрядчиков и консультантов, поездки, мероприятия, маркетинг, затраты на недвижимость, инфраструктуру и "другие операционные расходы".

"Пожалуйста, продолжайте относиться к ресурсам Twitter так же, как к своим собственным, и строго управлять своим бюджетом, отдавая приоритет тому, что важнее всего", – подчеркнул Агравал.

Ранее Илон Маск заявил, что может сделать Twitter платным для некоторых пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1969165-wsj-twitter-perestal-nanimat-sotrudnikov-v-stremlenii-sokratit-rashody/