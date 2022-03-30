"Яндекс" уволил десятки сотрудников в США

Иллюстративное фото: Yandex

Компания "Яндекс" уволила десятки сотрудников в американском Мичигане из-за приостановки лицензии на использование транспортных средств в штате, передает The Verge.

"Яндекс" управлял в городе Энн-Арбор небольшим парком автономных автомобилей. А 9 марта Департамент транспорта Мичигана (MDOT) приостановил лицензию.

Из-за этого впоследствии в Энн-Арборе были уволены шесть водителей-безопасников и 21 работник в Аризоне и Огайо. Последние были задействованы на местах для роботов-доставщиков компании.

Но власти Мичигана отрицают приостановку лицензии на использование транспортных средств. У компании имеются 14 номерных знаков производителей, зарегистрированных в штате.

Ранее "Яндекс.Дзен" ограничил доступ для иностранцев.

Неделю назад, как пишет Bloomberg, компания Google начала вывозить российских сотрудников из страны. Делалось это без огласки. Технологический гигант от комментариев отказался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962708-yandeks-uvolil-desyatki-sotrudnikov-v-ssha/