"Мне всего 24 года": топовый барбер рассказал, как оказался в колонии Семея
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В области Абай топовый барбер попал в колонию за распространение наркотиков. Здесь он решил обучить парикмахерскому делу заключенных, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении средней безопасности Семея отбывает наказание осужденный за закладку наркотиков. Прибыв в учреждение, он рассказал сотрудникам, что на свободе работал парикмахером в барбершопах.
"Я работал в модных мужских парикмахерских. Участвовал в конкурсах и занял третье призовое место по Казахстану. Своими навыками я хотел бы поделиться с другими осужденными, чтобы, выйдя на свободу, они могли найти способ заработка", - рассказал осужденный.
Он взял в ученики пятерых осужденных и обучает их парикмахерскому делу. Занятия проводятся в свободное время, чтобы не мешать их повседневной жизни и работе. Они рады, что, находясь за решеткой, могут приобрести новые навыки, которые могут пригодиться им в будущем.
Мужчина также рассказал, как он оказался в колонии.
"Желая заработать легкие деньги, я начал заниматься закладкой "синтетики". Думал, что отработаю месяц и все, но через месяц меня уже задержали сотрудники полиции. Я хочу дать молодым людям совет: лучше отказаться от подобных поступков, ведь укрыться от наказания невозможно. За совершенное преступление мне дали десять лет, а мне сейчас всего 24 года. Я стараюсь отвлечься от грустных мыслей и решил занять себя любимым делом", - поделился осужденный.
В администрации отметили, что прибывающим осужденным предоставляется возможность трудоустройства и приобретения дополнительных навыков, которые могут пригодиться после освобождения.
"Этот осужденный прибыл к нам год назад. За это время он проявил себя с положительной стороны, стремится к исправлению и изъявил желание открыть курсы парикмахерского дела. Администрация учреждения всегда поддерживает осужденных в подобных начинаниях", - рассказал исполняющий обязанности начальника учреждения Жанис Дауренбеков.
Ранее стало известно, что в Караганде осужденные сделали подарки для новой мечети в районе имени Алихана Бокейханова. Главному имаму мечети "Аль-Гаффар" вручили посох для чтения пятничного намаза, подставку для Корана и шкатулку для его хранения.
А осужденная за убийство сожителя казахстанка с помощью сотрудников колонии в области Абай узнала о судьбе своего сына, которого она не видела 15 лет. Оказалось, что он отбывает наказание за убийство в учреждении другой области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2202648-mne-vsego-24-goda-topovyy-barber-rasskazal-kak-okazalsya-v-kolonii-semeya/