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"Я ее любил, но не справился с гневом": казахстанцы рассказали, как убили своих жен (видео)

Опубликовано:

В колонии
Осужденный. Кадр из видео: polisia.kz

В Атырауской области полицейские показали истории тех, кто разрушил свои семьи и оказался за решеткой за убийства жен, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, большинство жертв бытового насилия - женщины. В Атырауской области с начала года полиция получила 3667 сообщений о семейно-бытовом насилии.

В более чем 400 случаях правонарушения повторялись, и в отношении агрессоров было вынесено 3143 защитных предписания. Эти цифры подчеркивают необходимость оперативной помощи жертвам.

Пресс-служба ДП Атырауской области сняла на видео разговоры с осужденными за убийство жен в результате семейного насилия. Их судьбы различны, но общее чувство - сожаление о том, что неконтролируемый гнев разрушил жизнь их семей.

"Я любил свою жену, но однажды вернулся домой пьяным. Мы сильно поссорились, и я не справился с гневом - поднял на нее руку. Она погибла, и я потерял смысл жизни, лишился семьи. Мои дети остались без родителей. Если бы у меня была возможность вернуть тот день, я бы никогда не поднял руку. Гнев разрушает. Сейчас я нахожусь за решеткой, а мои дети остались без мамы и папы", - поделился один из осужденных.

Похожую историю рассказал другой мужчина.

"Мы с женой поругались из-за алкоголя. Я потерял контроль, ударил ее, и это стоило ей жизни. Моему ребенку тогда было всего два года. Сейчас он живет с моими родителями, а когда я выйду, он уже будет школьником. Если бы я мог вернуть время назад, я бы сделал все, чтобы предотвратить ту ссору. Я глубоко раскаиваюсь за свои слова и поступки в гневе. Хочу попросить прощения у своего ребенка. Это - мое самое большое сожаление", - рассказал мужчина.

В этом году сотрудники полиции Атырауской области помогли обратиться в кризисный центр 104 людям, из них 75 детей. Кроме того, 473 человека получили помощь: 351 - у консультантов, 56 - у психологов, 66 - у юристов.

Ранее жителю Кызылординской области вынесли приговор за убийство супруги ножкой деревянного стула во время семейной ссоры из-за ревности. Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В Актюбинской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя обвиняемого в том, что он зарезал жену. Мужчина полностью признал вину в преступлении и раскаялся. В суде он объяснил, что набросился на жену с ножом из-за ревности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2198855-ya-ee-lyubil-no-ne-spravilsya-s-gnevom-kazahstancy-rasskazali-kak-ubili-svoih-zhen-video/

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