Жила на улице: павлодарке помогли начать жизнь с чистого листа

Павлодарка жила на улице, и такие трудности сказались на ее здоровье. Но женщине помогли начать новую жизнь - найти работу, оформить документы, получить пособие, передает Pavlodarnews.kz.

Оказавшись в трудной ситуации, жительница Павлодара обратилась за помощью в городской центр социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми.

"Некоторое время Лилия жила на улице, что сказалось на ее здоровье. Обратившись в центр, она сразу рассказала о своих проблемах. Ей оказали экстренную психологическую помощь, помогли с необходимыми документами, прикрепили к поликлинике, оформили пособие по инвалидности и единовременное пособие по болезни. В настоящее время Лилия трудоустроена, ей очень нравится работа, о которой она так давно мечтала", - рассказали с центре.

Женщина поблагодарила сотрудников за помощь и возможность начать жизнь с чистого листа.

По последним данным, в центре социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми живут 20 женщин и 31 ребенок.

Расположено учреждение в Павлодаре по адресу: ул. Осипенко, 5, телефон 8(7182) 62-55-85.

Ранее стало известно, что павлодарке, у которой не было документов и крыши над головой, помогли в акимате и Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщине оказали содействие в получении квартиры и вручили ей ключи от собственного жилья.

А житель Караганды два года скитался по улицам города. Он лишился жилья, пока отбывал наказание в местах заключения. Родительскую квартиру занял брат со своей семьей. Когда мужчина освободился, ему негде было жить.