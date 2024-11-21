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Карагандинец лишился квартиры из-за брата и два года скитался по улицам

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Бомж
Мужчина. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В Караганде открылся еще один Центр для лиц без определенного места жительства, где предоставляется помощь по восстановлению документов и трудоустройству, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на Юго-Востоке Караганды заработал Центр для лиц без определенного места жительства. Это социальный проект НПО и управления координации занятости и соцпрограмм.

"С ноября заключен договор с ОО "Қамқорлық орталығы". По государственному соцзаказу общественное объединение будет предоставлять услуги по оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - рассказали в акимате.

По словам директора ОО "Қамқорлық орталығы" Дархана Әбдірахмана, сотрудники ежедневно ездят по улицам Караганды и ищут бездомных. Данные фиксируют, составляют анкету, если необходимо, обращаются к участковому. Также оказывают им помощь по восстановлению утерянных документов, обеспечивают питанием и одеждой, предоставляют место в центре.

"Зачастую наших постояльцев лечим, а после трудоустраиваем. Вот на днях, например, привезли мужчину с железнодорожного вокзала. Он пояснил, что ему негде жить, нет никого из родных.

Также промониторили соцсети и узнали, что по проспекту Строителей уже два года скитается мужчина. Пока он отбывал наказание в местах заключения, родительскую квартиру занял брат со своей семьей. Когда освободился, ему негде было жить. Его привезли к нам, помыли, подстригли, дали чистую одежду, теперь предстоит его лечить, так как у него проблемы с ногами.

Позднее, если позволит состояние здоровья, поможем ему с трудоустройством, где работодатель предоставит кров. К нам попадают люди с разными судьбами", – рассказал директор ОО "Қамқорлық орталығы".

Как отметил Дархан Әбдірахман, сейчас в центре проживает более 20 человек. Их количество постоянно меняется, кто-то сам уходит, так как привык вести асоциальный образ жизни. Тогда составляется акт о самовольном отказе. Есть люди, которые сразу хотят быть полезными и зарабатывать себе на жизнь. В основном это женщины.

Всего проектом предусмотрена помощь 100 людям.

Ранее сообщалось о том, что в Караганде открылся Центр поддержки жертв бытового насилия, который предоставляет временное проживание и помощь пострадавшим женщинам. Помещение рассчитано на 14 человек.

В конце 2022 года в городе заработал Центр социальной адаптации Ten Qogam. Для жителей Караганды с особыми потребностями предоставляется бесплатная социальная, психологическая, юридическая и другая помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190609-karagandinec-lishilsya-kvartiry-iz-za-brata-i-dva-goda-skitalsya-po-ulicam/

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