Актюбинка 10 лет живет с почкой сестры

В 2014 году в Актобе провели первую операцию по трансплантации почки. Пациентка, которой пересадили орган, с супругом растит сына и даже занимается спортом, передает "Диапазон".

Санымгуль Мамбеталиной 42 года. 24 ноября 2014 года она считает своим вторым днем рождения. В этот день ей провели операцию по пересадке почки.

До этого почти 5 лет Санымгуль была на гемодиализе - по 4 часа через день проводила под аппаратом искусственной почки, он очищал кровь за неработающий орган. В далеком селе Темирского района отделения гемодиализа нет, и семье пришлось переехать в город, снимать здесь жилье.

"Спасти меня могла пересадка почки. Донором решила стать младшая сестра, совместимость у нас идеальная, но операция стоила миллионы, а их у нас не было. Когда сказали, что в Актобе начинают проводить трансплантацию, операции бесплатные, я, конечно, согласилась. Другого шанса могло и не быть.

Я тяжело переносила гемодиализ. После него у меня повышалось давление, наступала такая слабость, что я не могла встать. Это было мучительно. Помню, как однажды после процедуры отец, увидев мое состояние, взял мою руку и заплакал. Он очень переживал. В 51 год его не стало", - рассказала Сагынгуль.

Женщина работала поваром в столовой Кенкияка. Заболела в 2009 году, лечилась. Когда она приехала на гемодиализ, ей сообщили, что почки работают всего на 30 процентов.

Через день Сагынгуль ездила на процедуру, ей дали инвалидность. Руки у женщины до сих пор в шрамах от катетера. День гемодиализа - день отдыха. После процедуры у нее терялся аппетит, но она заставляла себя вставать, что-то делать, и обязательно есть: нужны были силы для следующего гемодиализа, и так день за днем. Благодаря операции с этим всем удалось покончить.

"Я очень благодарна трансплантологам, нефрологам, всем, кому я обязана сегодняшней жизнью. Спасибо моим родным, сестре, которая отдала мне свою почку, и мужу - он поддерживал меня с первых дней болезни, делал все возможное, чтобы меня спасти. Пересадку проводила бригада из Астаны, ее возглавлял профессор Доскалиев.

Конечно, я переживала, причем и за себя, и за сестру. Сначала на операцию забрали ее, изъяли почку, потом взяли меня. Отошла я от наркоза ночью. В окне была было темно. А утром пришли врачи - радостные, хлопали, и я поняла, что все прошло нормально, заплакала от счастья. Мне не верилось, что я смогу вернуться к прежней жизни", - вспоминает женщина.

Через время Сагынгуль выписали. Ее ждали родственники. Первым к ней прибежал сын.

"Зима, а он в одной футболке под курткой. Обнял меня крепко и долго не отпускал. Сейчас он мною гордится. Я стала заниматься спортом. Играю в настольный теннис. Среди людей, которые находятся на гемодиализе и после пересадки, каждый год проходят трансплант-игры. Недавно из Астаны я вернулась с двумя медалями, а наша команда заняла третье место. До того, как заболеть, я спортом вообще не занималась", - рассказала Сагынгуль.

После той трансплантации за 10 лет в АМЦ провели 90 операций по пересадке почек и печени. Но нуждающихся много.

"В нашем сообществе есть те, кому пересадили почку от трупного донора. Но их единицы. Родственные органы не всегда подходят. Если женщина не рожала, ее донором не берут. У кого-то выявляют другие болезни и тоже отказывают в донорстве. Поэтому, наверное, надо менять отношение к трупному донорству. Если человек после смерти может спасти других, почему бы не сделать это? На гемодиализе очень много молодых людей, они годами стоят в очереди за донорским органом.

После пересадки мы все принимаем лекарства, чтобы не было отторжения донорского органа, дважды в год ложимся в стационар на обследование и находимся под постоянным наблюдением нефролога. В остальном мы живем обычной жизнью. Хочется, чтобы все дождались операции", - поделилась женщина.

По словам Сагынгуль Мамбеталиной, среди актюбинцев есть те, кто провел пересадку за границей - в Турции. Там эта операция стоит 25 тыс. долларов. Но такая возможность есть далеко не у всех.

"Люди, которые болеют одной болезнью, годами ходят на одну и ту же процедуру, переживают одни и те же проблемы, становятся близкими друг другу. Нас очень много. Кого-то, к сожалению, уже нет. Со мной на гемодиализ ездила молодая женщина, у нее было три сына, мы с ней хорошо общались. Как-то звоню, трубку берет сын, говорит: "Мамы больше нет". Был мужчина взрослый. Тоже со мной бывал на гемодиализе. Однажды ему стало плохо, он упал. Больше он не приезжал. Те, кто не сталкивался, может думать, что больной проходит процедуру, и дальше его жизнь продолжается как у здоровых людей. Это совсем не так", - сообщила Сагынгуль.

По мнению хирурга АМЦ Мылтыкбая Рысмаханова, больных, нуждающихся только в трансплантации почек, в Актюбинской области более 300, и число их с каждым годом растет. Средний возраст - 28-45 лет. Больным не могут провести операции, потому что нет доноров. От трупных доноров за 10 лет в регионе провели всего 9 пересадок, последний раз в 2018 году.

Количество операций по пересадке органов в Актобе. Таблица: diapazon.kz

"Сейчас все операции только от родственных доноров. Среди пациентов - жители нашей области, Атырауской области и ЗКО. С финансированием операций со стороны государства проблем нет. За каждый случай пересадки, например, печени, ФСМС оплачивает трансплант-центрам более 7 млн тенге. Проблема только в донорах. В одном БСМП Актобе в год умирает порядка 300 человек от инсульта, не считая тяжелых черепно-мозговых травм. 10% из них могли бы спасти сотни больных. Один трупный донор может отдать 2 роговицы, легкое, сердце, печень, почки, то есть спасти 7 человек", - говорит врач.

Он отмечает, что казахстанцы пока к этому не готовы.

"Бытует неправильное мнение, что это противоречит канонам ислама. Но в исламских государствах, например, в Иране, Саудовской Аравии широко практикуют трупное донорство. В Иране проводят самое большое количество пересадок печени от трупного донора в мире. В Ширазе, где самая большая клиника Ирана, проводят 1200-1300 трансплантаций почек в год, 800-900 пересадок печени. В Саудовской Аравии даже матку женщинам пересаживают, а такая трансплантация, как и сердца, возможна только от трупного донора", - рассказал Мылтыкбай Рысмаханов.

В Актобе последнее изъятие органов от трупного донора было в августе 2018 года, тогда пересадили двум пациентам почки. Сердце, роговицы, легкие передали в Астану. Доктор отметил, что пациенты, которых тогда оперировали, чувствуют себя хорошо.

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