"Я умирал": алматинец, живущий с чужим сердцем, рассказал свою историю

23-летний алматинец Данияр пережил трансплантацию сердца летом прошлого года. Молодой человек поделился своей историей с корреспондентом NUR.KZ.

Пересадка этого жизненно важного органа – процедура крайне редко проводящаяся в нашей стране. Причина в отсутствии доноров: их число в десятки раз ниже, чем количество нуждающихся в "новом" сердце пациентов. Разумеется, речь идет только о трупном донорстве, а родственники погибших не всегда готовы на изъятие органов у своих близких.

Тем не менее есть и противоположные случаи. В июле прошлого года скончалась 53-летняя алматинка, которая довольно долго страдала артериальной гипертензией и уже дважды перенесла ишемический инсульт. Третий случай стал для нее фатальным. Родственники согласились на трансплантацию органов женщины. В результате удалось спасти четыре жизни - им были пересажены сердце, печень и почки погибшей.

Согласились без уговоров

Как рассказал председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов, родственникам сообщили о возможности донорства и помощи нуждающимся пациентам с заболеванием сердца, печени и почек.

"Они согласились без уговоров: "Сердце мамы будет продолжать биться и поможет кому-то еще". Мы признательны им за это", - говорит он.

Тем человеком, кому чужой орган продлил жизнь, стал Данияр. Парень с детства страдал из-за проблем с сердцем. Первые трудности начались, когда ему было всего 6 лет: после перенесенного и неудачно пролеченного ОРВИ у него внезапно отказали ноги. Обследование выявило порок: сердце мальчика оказалось большим. Не в переносном, а во вполне прямом смысле. Аномально большим.

"Меня тут же увезли в реанимацию. Потом долго не могли определиться с диагнозом, а затем поставили диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Через пять лет в город приехал кардиохирург из Латвии, который поставил мне другой диагноз: врожденный порок сердца. Состояние мое ухудшалось: я не мог есть, у меня возникла полная дистрофия организма. Можно сказать, я умирал", - делится Данияр.

Данияр после операции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мама планировала повезти сына в Астану, но врачи боялись, что дорогу мальчик может не пережить. Помочь ребенку оказались не в силах врачи из Европы, Кореи, которые осматривали его в Алматы. А те, кто соглашался, говорит Данияр, называли баснословные суммы за лечение.

Семь лет в листе ожидания

Однако в Казахстане его все же прооперировали, заменив клапаны. Вмешательство помогло: юноша стал лучше себя чувствовать, но ненадолго. Снова встал вопрос об операции - на этот раз обсуждалась необходимость трансплантации. В 2016 году Данияр попал в лист ожидания донорского органа. Ждать его пришлось долгих семь лет.

Когда ему позвонили из НИИ кардиологии и внутренних болезней и сообщили, что найден донор, молодой человек вдруг… засомневался.

"Чувствовал себя я тогда удовлетворительно, а ведь пересадка - это все-таки риск. Однако я согласился. Когда приехал в клинику, была какая-то пустота внутри: ни страха, ни других эмоций я не испытывал. К больницам я привык с детства, ничего тревожного для меня в этом не было", - вспоминает Данияр.

Времени на моральную подготовку практически не осталось. Мимоходом он сообщил о предстоящей операции матери и сестре, сдал анализы - и уже утром его повезли в операционный зал. Трансплантация длилась 6 часов - это не так много. По словам врачей, подобное вмешательство может затянуться и на 8, и на 12 часов.

"Если учитывать время, начиная от забора органа, то на весь процесс ушло 8-9 часов. Трудность была в том, что пациент хоть и молодой, но его сердце было уже оперировано: оно было декомпенсировано и не работало должным образом. Размер сердца как минимум в два раза преувеличивал размер нормального органа. Нужно было привести в соответствие донорское сердце, грудную клетку и части сердца реципиента», - говорит заведующий отделением кардиохирургии НИИ КВБ Рустем Тулеутаев.

После операции Данияр попросил показать его «бывшее» сердце – оно было огромным, говорит парень. А «новое» сердце он воспринял как собственное – уверяет, что никаких ощущений, что в его теле живет чужой орган, у Данияра нет.

«Такого, как в фильмах показывают – что человек вдруг стал испытывать чувства другого человека, у меня нет. Однако я сделал серьезный шаг и пересмотрел свою жизнь. У меня поменялись ценности, я стал больше внимания уделять себе. В этом месяце я уже планирую пойти в фитнес-зал – врачи мне разрешили небольшие нагрузки, тренер подберет программу. Чувствую себя уже хорошо», - говорит молодой человек.

Данияр. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Пожизненная терапия

Несмотря на это, ему предстоит всю жизнь принимать иммуносупрессивные препараты для того, чтобы организм не отторгал чужой орган. Как говорит врач-кардиолог отделения кардиохирургии НИИ КВБ Салтанат Касымбекова, такой риск будет присутствовать всегда. И лишь от человека зависит, не случится ли страшное.

«Пациент должен следовать рекомендациям и принимать препараты. Если он игнорирует это или имеет вредные привычки, может произойти отторжение. Перед операцией у нас идет жёсткий отбор пациентов. Учитывается его приверженность к терапии, семейная поддержка, социально-бытовые условия. Пациент должен понимать, что нужно принимать всю жизнь препараты. Кроме того, перед трансплантацией не должно быть проблем с ЦНС, мозгом, печенью, почками, так как в противном случае он может не выдержать долгую операцию», - говорит Салтанат Касымбекова.

Наблюдаться у кардиологов реципиенту тоже придется всю жизнь. Также нужно беречься от вирусов и инфекций, ведь из-за приема иммуносупрессивной терапии организм ослаблен.

В среднем, говорит врач, в мировой практике продолжительность жизни у таких пациентов составляет 56 лет. Точный прогноз дать невозможно, но, что касается Данияра, то два обследования уже показали – острого отторжения и угрозы жизни нет. Состояние его стабильно.

Успеть за три часа

К слову, пересадка сердца впервые была проведена в Алматы. Раньше такие операции делались в Астане, в ННЦ кардиохирургии. Это - очень трудоемкий процесс. После констатации смерти мозга потенциальный донор сердца подвергается скринингу в три этапа: сбор точной информации относительно возраста пациента, роста, веса, пола, группы крови и резус-факторы, причин смерти и так далее. Выясняются возможные противопоказания и еще один скрининг во время забора органа.

Реципиент подбирается в зависимости от группы крови, индекса массы тела, роста. Вес донора не должен отличаться от веса реципиента более, чем на 30%. Донор сердца не должен быть старше 60 лет.

Доставить орган нужно очень быстро – специальные растворы могут обеспечить консервацию сердца до трех часов. Во время перевозки оно находится в маленьком аппарате, который обеспечивает кровоток и кислород. Орган могут доставить санавиацией из другого города. В случае Данияра сердце перевозили по Алматы силами скорой помощи и при поддержке полиции.

Как говорит Рустем Тулеутаев, в целом по стране более 140 пациентов каждый год нуждаются в пересадке сердца. Этот список увеличивается ежегодно, но лишь 4-5, иногда 10 подобных операций проводятся в год в Казахстане. Эту операцию называют одной из самых дорогостоящих, но в нашей стране ее проводят бесплатно – за счет средств ОСМС.

Сам Данияр благодарен людям, кто разрешил передать сердце его мамы на спасение его жизни.

«Недавно поднимался вопрос касательно донорства. Люди много негатива пишут, думая, что будет черная трансплантология – это просто бред. Это не так просто делается, нужно оборудование, просто так это не сделаешь. Люди не вникают в суть», - считает парень.

Марат Пашимов, в свою очередь, уверен - благородный жест родных донора, давших согласие на изъятие органов, вызывает уважение.

«Донорство органов – это не только акт милосердия, но и весомый вклад в здоровье общества», - заключил он.