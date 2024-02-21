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"Вразумил супруга, примирил его с женой": Совету биев удалось сохранить семью в ЗКО

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Мужчина и женщина сидят рядом
Семейная пара. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В ЗКО, чтобы снизить количество разводов, примирить супругов и сохранить семьи, работает Совет биев, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, исходя из своего жизненного опыта, члены Советов биев разрешают путем примирения сторон споры и конфликты различной степени сложности. Они помогают разобраться и во внутрисемейных спорах. С Советом биев семейные пары прорабатывают пути разрешения конфликтов до суда.

По статистическим данным, только с начала 2024 года по сегодняшний день в Западно-Казахстанский областной суд поступило 286 дел о расторжении брака. В связи с этим ведется постоянная работа над снижением количества разводов.

Так, жители Западно-Казахстанской области, обратившиеся в суд, зарегистрировали брак в 2007 году. Сейчас они воспитывают трех несовершеннолетних детей.

"Истец в своем исковом заявлении указала, что супруг злоупотребляет алкоголем и просила суд расторгнуть брак", - объяснили в суде причину невзгод в семье.

Судья разъяснила семейной паре о возможности окончания дела путем примирения, а также о праве обращения за помощью к Совету биев. Супруги решили воспользоваться данным правом.

В обсуждении семейного спора приняли участие исполняющий обязанности председателя Совета биев Мектеп Сулеймен и психолог.

"На заседании Совета биев установлена причина конфликта между супругами, побудившая к разрушению их брака. Таковым оказалось чрезмерное злоупотребление супруга алкоголем. Мектеп Сулеймен вразумил супруга, примирил его с женой, и семья была сохранена", - рассказали в суде.

В результате бесед поссорившаяся пара пришла к соглашению. Таким образом, Совет Биев примирил семью.

Семейная пара у члена Совета биев
Член Совета биев и семейная пара. Фото: Западно-Казахстанский областной суд

Члены Совета биев рассказали, что во времена наших предков они прислушивались к справедливым решениям молитвенных старцев и их убеждениям, что ссоры и шум могут нанести ущерб миру в стране, уважению между братьями и соседями, что лучше решать проблему в правовом поле, а не со злостью.

"Самое лучшее - это примирение, согласие", - пояснил Мектеп Сулеймен.

От этого выиграют обе стороны. Время не потеряно, деньги сохранены, а отношения не разрушены.

"Уникальность работы Советов биев в том, что споры разрешаются окончательно, при этом у конфликтующих сторон впоследствии не возникает негативных чувств: неприязни, осадка или недовольства. И эти споры разрешаются до суда", - отметили в Западно-Казахстанском областном суде.

Сообщается, что в результате семейная пара, о которой упоминалось выше, подала в суд медиативное соглашение. Решением суда соглашение было утверждено, а производство по гражданскому делу прекращено.

Ранее мы рассказывали, кто такой бий у казахов и какую роль бии сыграли в жизни народа. Бии - это судебные и политические деятели казахского народа. Они стояли у истоков формирования законов общества.

Институт биев в кочевом казахском обществе - уникальное явление. Их установки миролюбия, мирного сосуществования и единства помогли сохранить казахское государство на земле предков.

Отметим, что элементы суда биев используются и сегодня в качестве национальной ценности и отвечают современным задачам.

Аким Западно-Казахстанской области утвердил Положение о Совете биев 11 января 2019 года. В нем регламентированы основные задачи органа и вопросы, касающиеся порядка его деятельности.

Так, согласно документу, бием может стать авторитетная личность, заслужившая уважение среди односельчан, обладающая красноречием, отличающаяся честностью и справедливостью, глубокими познаниями традиций и обычаев, хорошо разбирающаяся в социальной жизни общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2062241-vrazumil-supruga-primiril-ego-s-zhenoy-sovetu-biev-udalos-sohranit-semyu-v-zko/

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