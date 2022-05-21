"Любовница его приворожила": муж карагандинки резко изменился и выгнал семью из дома

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33-летняя жительница Караганды пытается вернуть мужа, который несколько месяцев назад нашел любовницу и резко изменил свое отношение к ней и детям, передает корреспондент NUR.KZ.

Еще год назад идеальным семейным отношениям Дины завидовали все ее подруги. Муж очень трепетно относился к ней и двум сыновьям, которым еще нет и пяти лет. Однако несколько месяцев назад все резко изменилось.

"Муж у меня бизнесмен. Он вырос в простой семье и с раннего возраста много трудился. Все заработал сам. Я проходила весь этот путь вместе с ним, мы тогда встречались еще. Поженились, когда встали на ноги. Я сразу забеременела и родила одного за другим двух мальчиков. Решила создавать семейный уют и тыл для мужа. Все было прекрасно.

Он нас очень любил, особенно сыновей. Не мог ни дня без них, всегда спешил домой, все выходные проводил с нами, мы часто путешествовали. Поэтому, когда он стал пропадать по вечерам "по работе", я сразу насторожилась. Пыталась поговорить с ним, выяснить. Но он только злился на меня", - рассказывает Дина.

После очередной "деловой встречи" карагандинка решила поставить вопрос ребром. Она спросила мужа про любовницу и была шокирована его ответом. Он даже не попытался скрыть свою измену и признался.

"Все это продолжалось около месяца, его задержки, вечерние встречи. Он стал пропадать и на выходных. Домой приходил и просто молчал. На мальчишек почти не обращал внимания. Поэтому я затеяла этот разговор. Но не ожидала услышать такое. Я думала, что у него проблемы в бизнесе или с налоговой. Про любовницу просто брякнула, не подумав. А он во всем сознался. Сказал, что познакомился с женщиной и потерял над собой контроль", - говорит Дина.

Услышав правду, казахстанка сначала устроила истерику, затем попыталась оправдать мужа. Она хотела услышать от него, что он ошибся и больше такого не совершит. Но он не смог ответить ей.

"Я была в ужасе, он был какой-то потерянный, поникший, какой-то чужой. Мне казалось, что из-под ног уходит почва. Ведь он не мог ответить, любит ли еще меня и хочет ли жить со мной. В моей голове это не укладывалось. Как? Как за месяц такое могло случиться? Ведь он очень любил меня. В тот момент я была готова его простить, если бы он сказал, что раскаивается. Но он этого не сделал", - делится женщина.

После откровения муж ушел из дома на неделю. Он не взял с собой вещи, поэтому Дина надеялась, что он одумается и вернется. Спустя неделю он действительно пришел. Но уже окончательно чужой.

"За всю эту неделю он ни разу не позвонил мне, не попытался увидеть или услышать детей. Он не интересовался, как мы живем, есть ли у нас деньги. Пропал. Я звонила ему, но телефон был отключен. Думаю, я у него в черном списке.

В итоге спустя неделю он вернулся. Но уже совсем другой. Он был холоден со мной, как будто мы просто соседи. Детей даже не обнял, хотя они к нему бежали со всех ног. Он с порога заявил, что мы должны серьезно поговорить. Потом сообщил, что подает на развод", - вспоминает карагандинка.

Дина окончательно упала духом, сломалась. Все попытки вразумить мужа не приносили результата. Она практически умоляла его одуматься, подумать о детях. Но он был непреклонен.

"В его глазах не было ни капли тепла. Он как будто забыл о нашем прошлом, о нашей любви, о детях. Его будто запрограммировали на эту женщину. Он сказал, что уже принял решение и хочет развода.

Когда он ушел, я позвонила его родителям и все рассказала. Они приехали в город, связались с ним и вызвали домой. Они были полностью на моей стороне, пытались его вразумить. Мать даже сказала, что не будет с ним общаться, если он бросит нас. Но на него это вообще никак не повлияло. Он будто ничего не слышал. Родителям он сказал, что сам разберется со своей жизнью. Мы были в шоке. Он ушел, даже не послушав отца", - отметила женщина.

Свекор и свекровь прогостили у Дины около недели. Все это время они пытались поговорить с сыном, звонили ему. Однако он не брал телефон. После этого они уехали к себе и попросили невестку держать их в курсе. Через день после их отъезда муж Дины пришел домой и потребовал, чтобы она освободила квартиру.

"Он ворвался домой, стал кидать мои вещи. Вытащил из гардеробной чемодан и сказал, чтобы я убиралась. Я его в таком бешенстве никогда не видела. Я плакала, дети тоже испугались. Но он как будто обезумел. Сказал, что я не должна была звонить его родителям и вмешивать их. Заявил, что на развод уже подал, а в квартире будет жить сам с любовницей", - добавила Дина.

Женщине ничего не оставалось, как уехать к родителям. Они приняли дочь и внуков.

"Мама сказала, что, скорее всего, это приворот. Иначе муж не изменился бы так за короткое время. Она посоветовала мне проследить за ним, чтобы узнать, с кем он связался. Я так и сделала. Была еще больше шокирована, увидев его любовницу. Она явно была старше его примерно на пять лет.

Внешность обычная, фигура слегка полноватая. Я же, несмотря на роды, следила за весом. К тому же я моложе мужа на три года. Так я окончательно убедилась, что в их связи что-то нечисто. Это не неожиданная любовь, а приворот. Кстати, родители мужа тоже со мной согласны. С тех пор, как они уехали, он ни разу с ними не связался. Хотя раньше звонил им почти каждый день", - подчеркнула Дина.

Что делать дальше, женщина не знает. Пока она живет с родителями и пытается устроиться на работу, чтобы снять квартиру.

"Родители у меня замечательные, они не против, чтобы мы жили у них. Но я хочу жить отдельно. Привыкла уже к собственному быту. К тому же дома есть братишка, невестка и племянники. Не хочу их стеснять. А с мужем после этого не разговаривала. Он не выходит на связь. Я даже вещи свои не смогла все забрать.

Боюсь, что эта женщина с ним что-то сделает. Слышала, что приворот влияет на здоровье. Надеюсь, скоро он очнется от наваждения и все поймет. А пока мы будем его ждать.

Я хотела пойти к гадалке, чтобы снять приворот. Но мой отец категорически запретил мне это делать. Он читает намаз и сказал, что я должна только молиться за мужа. Иначе это будет большой грех с моей стороны.

Я рассказала свою историю, чтобы люди были осторожными. Мои родители говорят, что нас сглазили. Ведь мы часто выставляли семейные фото в соцсетях, афишировали всему миру наше благополучие. А счастье, как говорится, любит тишину", - резюмировала карагандинка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1969540-lyubovnitsa-ego-privorozhila-muzh-karagandinki-rezko-izmenilsya-i-vygnal-semyu-iz-doma/