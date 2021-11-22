"Сноха хочет отнять квартиру у отца": казахстанка пожаловалась на бывшую жену умершего брата

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Казахстанка Разия Азимова во время брифинга в Казахстанском международном бюро по правам человека рассказала о том, что бывшая жена ее умершего брата пытается отобрать квартиру у ее отца, передает корреспондент NUR.KZ.

Разия Азимова рассказывает, что в 1996 году ее родители приобрели квартиру в Карасайском районе Алматинской области. Свидетелями сделки были Разия и ее брат.

"В положенный срок мой отец не оформил законное право собственности на квартиру. Сначала из-за высокой госпошлины, потом по состоянию здоровья. Кроме того, отец пережил две потери. Не стало мамы и моего старшего брата. Отец потерял интерес к жизни и совсем забыл про необходимость оформления квартиры.

В 2020 году мы с моим младшим братом помогли отцу закрепить за собой право собственности. Вложили около 400 тысяч тенге в оплату госпошлины и оценку квартиры. 23 октября 2020 года Карасайский районный суд вынес справедливое решение об определении права собственности в пользу моего отца", - говорит Разия Азимова.

В 2021 году, по словам казахстанки, бывшая жена ее покойного старшего брата начала предпринимать попытки доказать, что жилье принадлежит ей.

"Она утверждает, что квартиру купила она. При этом не имеет на руках ни одного доказательства, ни единой архивной справки или расписки. В мае 2021 года Карасайский районный суд отказал в удовлетворении ее заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Областной суд поддержал решение районного суда. Если бы сноха была законопослушной, то на этом она бы остановилась.

Но она вновь обратилась в районный суд с заявлением о восстановлении срока апелляционного обжалования на решение суда, вступившего в силу год назад. Это заявление само по себе незаконно. Вступившие в силу решения суда не подлежат апелляционному обжалованию. Суд обязан был вернуть ее заявление как незаконное.

Но районный суд внезапно выносит удивительное определение, в котором ее заявление удовлетворяет. Более того, областной суд также принял, рассмотрел и удовлетворил ее апелляционную жалобу. После этого мы забили тревогу и решили обратиться к общественности", - отмечает Разия Азимова.

По словам женщины, ее 80-летний отец морально и физически измучен от этих разбирательств. Мужчина является незрячим и неходячим. За ним постоянно ухаживает младший сын.

"Бывший владелец квартиры, который в 1996 году продал ее моим родителям, сейчас проживает в Германии. Он решил поддержать нас и прислал нотариально заверенное заявление, в котором говорит, что продал квартиру лично моему отцу. Никакие третьи лица в сделке не участвовали.

Эта гражданка не имеет на руках никаких доказательств, только собственные слова. Но почему суды ее поддерживают? Почему были приняты два решения, которые абсолютно незаконны? Получается, что любой человек может обратиться в суд и попытаться отнять квартиру у законных владельцев просто на основании того, что этот человек когда-то там жил? И суд поддержит это заявление", - возмущается женщина.

Во время брифинга казахстанка обратилась к президенту и генпрокурору Казахстана с просьбой обратить внимание на ситуацию и деятельность судов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1943316-snoha-hochet-otnyat-kvartiru-u-ottsa-kazahstanka-pozhalovalas-na-byvshuyu-zhenu-umershego-brata/