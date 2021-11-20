"Женился через месяц": карагандинец после смерти жены привел домой ее подругу

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Караганды после смерти супруги привел в дом ее лучшую подругу. Женщина стала сожительствовать с ним, а спустя месяц они подали документы в ЗАГС, передает корреспондент NUR.KZ.

Историю Марата рассказала его бывшая свекровь, которая до сих пор не может оправиться после гибели дочери. Она расстроена, что зять так быстро заглушил в себе горе и нашел замену ее дочери.

"Моя Аня прожила с ним десять лет, у них растет дочь. Они поженились по любви. В браке были счастливы. Я всегда думала, что он очень любит мою дочь. Она была яркой, доброй, но в то же время с характером.

В свое время за ней ухаживали завидные парни, но она выбрала Марата. Он обычный, никаких особых талантов, не сказать, что мачо. Но она его любила.

Аня умерла в ДТП год назад. Мы все были убиты горем, шокированы. Но только не зять. Не прошло и семи дней после ее смерти, как он привел в дом ее лучшую подругу, они стали сожительствовать. А через месяц подали заявление, чтобы расписаться", - рассказала женщина.

О том, что зять привел в дом подругу дочери, женщина узнала от внучки. Девочка в слезах позвонила бабушке и попросила ее забрать.

"Внучка быстро повзрослела после смерти Ани. Я живу в пригороде, а они в Караганде. После похорон я вернулась к себе домой, так как чувствовала себя плохо. Внучка осталась с отцом, у нее учеба и танцы.

Однажды вечером она позвонила и рыдала в трубку. Я испугалась, думала, что она осознала гибель матери, соскучилась. А она сказала мне, что ее отец привел в дом тетю Женю, они закрылись в спальне. Я тут же поехала к ним", - поделилась Галина.

Приехав домой, женщина действительно увидела там подругу своей дочери. Зять объяснил это тем, что его дочери нужна забота, женское внимание. Но после этих слов Галина решила забрать внучку с собой. Тем более, что девочка тоже не хотела оставаться в доме.

"Я не могла на них смотреть, хоть они и пытались скрыть все, но видно было их отношение друг к другу. Ладно Женя, но как мог мой зять так просто забыть мою дочь? Как он мог привести любовницу домой через неделю после ее смерти? Наверное, они давно встречались, иначе он бы так не поступил. Все это выглядело противно", - говорит женщина.

Сорок дней и годовщину смерти дочери Галина провела сама. Она не стала просить у зятя ни денег, ни помощи. Так как знала, что он уже женился на другой и вряд ли бы стал помогать.

"Сейчас уже прошло чуть больше года, но обида во мне не угасает. Дочь так быстро забыли, вычеркнули из жизни, разлюбили. Больно за внучку, которая не нужна родному отцу. Ужасно, что в жизни так бывает.

Когда моя дочь была жива, она его буквально боготворила, всегда помогала, вывела в люди. При ней он всегда хорошо одевался, был наутюжен, ухожен.

Сейчас общие знакомые говорят, что он располнел, выглядит неряшливо и выпивает. Внучка не ищет общения с отцом и мачехой. Она, кажется, тоже все понимает и презирает его. Он, к слову, даже не звонит ей, не говоря уже о материальной помощи", - жалуется женщина.

Галина уверена, что жизнь еще заставит бывшего зятя пожалеть о своем поступке. Она считает, что однажды его настигнет бумеранг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1943081-zhenilsya-cherez-mesyats-karagandinets-posle-smerti-zheny-privel-domoy-ee-podrugu/