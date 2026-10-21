Зангар Нурланулы проиграл дебютный матч на турнире ATP 250 в Алматы
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Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы завершил выступление на хардовых соревнованиях ATP 250, который проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Первая ракетка страны среди юниоров занимает 1308-е место в рейтинге ATP. В основную сетку Almaty Open он попал благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов.
В первом круге Нурланулы встретился с чехом Томашем Махачом - 72-й ракеткой мира. Казахстанец потерпел поражение со счетом 2:6, 0:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Нурланулы не отметился эйсами, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов.
Махач вышел во второй круг, где встретится с россиянином Кареном Хачановым, который получил пятый номер посева.
Ранее Нурланулы стартовал в парном разряде вместе с Александром Бубликом. Казахстанский дуэт потерпел поражение в первом круге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2445861-zangar-nurlanuly-proigral-debyutnyy-match-na-turnire-atp-250-v-almaty/
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