Бублик и Нурланулы проиграли парный матч на старте Almaty Open

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Зангар Нурланулы потерпели поражение в парном разряде хардового турнира ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены попали в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов. В первом круге они встретились с израильтянином Даниэлем Цукерманом и бразильцем Фернандо Ромболи.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке. Цукерман и Ромболи одержали волевую победу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:6. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

Казахстанцы завершили выступление в парном разряде, но стартуют на Almaty Open в одиночной сетке. Нурланулы в первом круге сыграет против чеха Томаша Махача. Бублик стартует со второго раунда, где встретится с венгром Фабианом Марожаном.

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