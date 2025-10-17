jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      "Люди думают, что спортсмены могут справиться с чем угодно": Арина Соболенко раскритиковала WTA

      Опубликовано:

      Белорусская теннисистка Арина Соболенко
      Арина Соболенко. Фото: Elsa/Getty Images

      Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала график теннисных матчей и призвала Женскую теннисную ассоциацию WTА пересмотреть его, передает NUR.KZ со ссылкой на SCMP.

      Своим мнением первая ракетка мира поделилась кулуарах мероприятия Prudential NextGen Aces в Гонконге. Как отмечает издание, Соболенко не первая теннисистка, которая поднимает этот вопрос в последние несколько месяцев. Ранее на плотный график жаловалась вторая ракетка мира Ига Швентек.

      Четырехкратная победительница турниров Большого шлема Соболенко призналась, что пропустила Открытый чемпионат Китая в Пекине, потому что была истощена, а в прошлом году ей пришлось сняться с Уимблдона из-за травмы, полученной из-за ее напряженного графика.

      "График просто сумасшедший, с ним очень сложно справиться. Нам определенно нужно что-то с этим делать, потому что если ты играешь на высоком уровне и добиваешься успехов на турнирах, в какой-то момент твое тело сдаст. Это просто слишком большое давление, физическое и психологическое.

      В прошлом году я получила травму плеча и снялась с Уимблдона, чего раньше со мной никогда не случалось, и мне кажется, что все дело в плотном графике и нехватке времени на восстановление", - призналась Соболенко.

      По ее словам, ради здоровья и восстановления теннисистам приходится делать маленькие перерывы и "жертвовать" некоторыми турнирами.

      "На самом деле, это безумие, что люди думают, будто спортсмены могут справиться с чем угодно, и на них можно просто навесить этот сумасшедший график, и они справятся", - возмутилась теннисистка.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Напомним, на прошлой неделе в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Ухане Арина Соболенко обыграла лучшую теннисистку Казахстана Елену Рыбакину. Позже белорусская теннисистка прокомментировала игру, отметив, что Рыбакина всегда заставляет ее выкладываться на максимум.

