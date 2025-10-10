"Захватывающе": Соболенко сделала заявление о победе над Рыбакиной

Лидер мирового рейтинга, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в китайском Ухане, передает NUR.KZ.

Сегодня, 10 октября, лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение от первой ракетки планеты белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Ухане.

В послематчевом интервью Соболенко отметила, что противостояния с Рыбакиной всегда проходят в упорной борьбе.

"Она (Елена Рыбакина — прим. ред.) — отличная теннисистка и очень приятная девушка. Играть против неё всегда тяжело. У нас уже большая история личных встреч. Это всегда великолепные сражения. Играть с ней всегда захватывающе. Она постоянно заставляет меня выкладываться на максимум, чтобы победить.

Я очень довольна своей игрой сегодня, счастлива выиграть и безумно благодарна за поддержку на трибунах. Спасибо, что пришли!" — заявила первая ракетка мира в интервью на корте.

Отметим, Соболенко в полуфинале встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге.

