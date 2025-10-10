Рыбакина проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в китайском Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретилась с белоруской Ариной Соболенко — первой ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 3:6, 3:6. Теперь статистика личных встреч между соперницами — 8:5 в пользу Соболенко.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

Соболенко же вышла в полуфинал, где встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге.

Напомним, борьбу в Ухане продолжает Анна Данилина — лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде. Позднее в пятницу она в дуэте с сербкой Александрой Крунич проведет четвертьфинальный матч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.