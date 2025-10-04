Александр Бублик снялся с турнира ATP в Алматы и раскрыл причину

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не выступит на хардовом турнире ATP 250 в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

В Instagram-stories соревнований появилось видеообращение 17-й ракетки мира. Бублик объявил, что не сможет сыграть в Алматы из-за проблем со здоровьем.

Он сообщил, что получил травму на победном для себя турнире в Ханчжоу. На этом фоне казахстанец снялся с "Мастерса" в Пекине в парном разряде, а до этого проиграл стартовый матч в одиночной сетке.

"Дорогие казахстанцы, хотел сообщить вам о том, что получил травму уже в Ханчжоу. В последнее время травмы достаточно сильно выбивают меня из игрового ритма. Я был вынужден сняться с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра. Потом последовала травма стопы уже после триумфа в Ханчжоу. Я провалил последние два турнира в Пекине и Шанхае отчасти из-за травмы.

К сожалению, не смогу приехать на турнир в Алматы, потому что должен заняться своим здоровьем, вернуться домой и посмотреть, куда меня приведет эта травма. Мне непросто об этом говорить, потому что в Алматы было запланировано огромное количество ивентов, детских дней, автограф-сессий, активаций с моими спонсорами, которые меня там ждут, с фанатами и людьми, которые просто любят теннис. Но это спорт, поэтому нужно принимать то, что есть.

Я провожу прекрасный сезон. К сожалению, возможно, не сумею закончить его на позитивной ноте, но как минимум я достаточно долго играю в хороший теннис. Хочу пожелать удачи своим сокомандникам. Может, они вместо меня смогут вас порадовать своей игрой и завоевать титул. Всем спасибо и до встречи!" — заявил Бублик.

Напомним, турнир ATP 250 в Алматы пройдет 13-19 октября. Ранее из-за травмы с этих соревнований снялся грек Стефанос Циципас.

