Бублик стал чемпионом турнира в Китае и выиграл восьмой титул в карьере

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик стал победителем хардового турнира ATP 250 в Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, был посеян на соревнованиях в Китае под третьим номером. В финале он встретился с французом Валентеном Ройе — 88-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета, оба завершились на тай-брейках. Бублик одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За это время казахстанец выполнил 21 эйс, допустил три двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-пойнта, но и сам не отдал свою подачу.

Для 28-летнего казахстанца это восьмой титул на уровне ATP-тура в одиночном разряде. Четыре трофея он выиграл в нынешнем сезоне.

Триумф в Ханчжоу позволит Бублику подняться на 16-ю позицию в мировом рейтинге, что станет его личным рекордом.

