Александр Бублик проиграл стартовый матч на "Мастерсе" в Шанхае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в стартовом матче хардового турнира категории ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

17-я ракетка планеты из Казахстана на правах сеяного автоматически вышел во второй круг. Его соперником по этой стадии был представитель Монако Валентин Вашеро, занимающий 202-место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию. Встреча продлилась три сета, Бублик выиграл первый отрезок, но проиграл остальные два. Итоговый счет противостояния - 6:3, 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных.

Таким образом, Александр завершил выступление на соревнованиях на стадии первого круга. Но казахстанец на турнире в Шанхае заявлен и в парном разряде - вместе с американцем Беном Шелтоном.

Напомним, на следующей неделе стартуют соревнования ATP 250 Almaty Open, в которых планировалось участие Бублик. Однако после вылета с "Мастерса" в Шанхае" спортсмен объявил о снятии по причине травмы.

