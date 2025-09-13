Сборная Казахстана по теннису потерпела второе поражение от Южной Кореи в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Южной Кореи по теннису вышла вперед в противостоянии с Казахстаном в плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встречаются в южнокорейском Чхунчхоне на хардовом покрытии. В единственном парном матче казахстанцам Тимофею Скатову и Александру Шевченко противостояли Нам Чжи Сун и Пак Уй Сун.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой корейцев со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.

Таким образом, сборная Южной Кореи вышла вперед в этом противостоянии (2:1). Ранее в зачет команде пошла одиночная победа из-за снятия Александра Бублика. В активе казахстанцев есть выигранный матч Александра Шевченко.

Соревновательную программу завершат две одиночные встречи. Казахстанцам необходимо выиграть обе, чтобы одержать итоговую победу.

