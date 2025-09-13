Сборная Казахстана по теннису потерпела второе поражение от Южной Кореи в Кубке Дэвиса
Опубликовано:
Мужская сборная Южной Кореи по теннису вышла вперед в противостоянии с Казахстаном в плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встречаются в южнокорейском Чхунчхоне на хардовом покрытии. В единственном парном матче казахстанцам Тимофею Скатову и Александру Шевченко противостояли Нам Чжи Сун и Пак Уй Сун.
Матч продлился минимальные два сета и завершился победой корейцев со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.
Таким образом, сборная Южной Кореи вышла вперед в этом противостоянии (2:1). Ранее в зачет команде пошла одиночная победа из-за снятия Александра Бублика. В активе казахстанцев есть выигранный матч Александра Шевченко.
Соревновательную программу завершат две одиночные встречи. Казахстанцам необходимо выиграть обе, чтобы одержать итоговую победу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2285781-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-poterpela-vtoroe-porazhenie-ot-yuzhnoy-korei-v-kubke-devisa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах