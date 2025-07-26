Стало известно, сколько заработал Бублик за чемпионство на турнирах в Швейцарии и Австрии
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Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик заработал внушительный гонора за чемпионский титул турнира ATP 250 в австрийском Китцбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.
Александр Бублик 26 июля стал чемпионом престижного грунтового турнира категории ATP 250 в Австрии. В финальном матче он победил французского теннисиста Артура Казо со счетом 6:4, 6:3.
Это второй титул за неделю для лучшего теннисиста Казахстана. Ранее он стал чемпионом на турнире ATP 250 в Швейцарии.
За победу на двух турнирах казахстанец суммарно получил 500 рейтинговых очков, а также заработал 181 350 евро (115,9 миллионов тенге).
После обновления мирового рейтинга Бублик поднимется сразу на пять позиций и станет 25-й ракеткой мира.
Следующий турнир, в котором Александр примет участие в хардовом турнире ATP 1000 в американском Цинциннати.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2269248-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-bublik-za-chempionstvo-na-turnirah-v-shveycarii-i-avstrii/
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