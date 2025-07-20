Александр Бублик впервые в истории стал чемпионом грунтового турнира ATP

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик одержал победу в финале турнира категории ATP 250 в швейцарском городе Гштааде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 34-е место в мировом рейтинге, был 109-я ракетка планеты аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло.

Матч прошел на грунтовом корте и завершился победой Бублика с итоговым счетом в трех сетах 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продлилась два часа и 10 минут. За это время первая ракетка Казахстана совершил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14 заработанных.

Таким образом, Бублик стал чемпионом турнира, заработал 250 рейтинговых очков и 90 тысяч долларов. После обновления мирового рейтинга он поднимется на четыре строчки и снова вернется в топ-30.

Кроме того, казахстанец впервые в карьере стал чемпионом турнира ATP на грунтовом покрытии. Теперь в его активе шесть титулов в одиночном разряде на высшем уровне.

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