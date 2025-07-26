Александр Бублик второй раз за неделю стал чемпионом престижного турнира

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в финальном матче грунтового турнира ATP 250 в австрийском Кицбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева на соревнованиях, встречался в решающем матче с 100-й ракеткой планеты, французом Артуром Казо.

Финал продлился два сета и завершился победой Александра Бублика с итоговым счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте один час и 26 минут. За это время лучший теннисист Казахстана совершил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

За победу в Кицбюэле Бублик получил 250 очков и после обновления мирового рейтинга станет 25-й ракеткой планеты.

Это второй титул на грунтовых соревнованиях за неделю для казахстанца. В минувший уикенд Александр стал победителем турнира ATP 250 в Швейцарии.

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