Александр Бублик второй раз за неделю стал чемпионом престижного турнира
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Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в финальном матче грунтового турнира ATP 250 в австрийском Кицбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева на соревнованиях, встречался в решающем матче с 100-й ракеткой планеты, французом Артуром Казо.
Финал продлился два сета и завершился победой Александра Бублика с итоговым счетом 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на корте один час и 26 минут. За это время лучший теннисист Казахстана совершил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.
За победу в Кицбюэле Бублик получил 250 очков и после обновления мирового рейтинга станет 25-й ракеткой планеты.
Это второй титул на грунтовых соревнованиях за неделю для казахстанца. В минувший уикенд Александр стал победителем турнира ATP 250 в Швейцарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2269212-aleksandr-bublik-vtoroy-raz-za-nedelyu-stal-chempionom-prestizhnogo-turnira/
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