Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев завершил выступление на престижном турнире в Вашингтоне
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Пятая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Бейбит Жукаев вылетел с хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне (США), передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 218-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку престижных соревнований через квалификацию. В первом круге его соперником был француз Александр Мюллер — 39-я ракетка мира.
Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Жукаева со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.
За время встречи казахстанец выполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из пяти брейк-пойнтов.
После вылета Жукаева представителей страны в мужской сетке турнира в Вашингтоне не осталось. Напомним, на параллельных соревнованиях ATP 250 в австрийском Кицбюэле вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко стартовал с победы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2267430-kazahstanskiy-tennisist-beybit-zhukaev-zavershil-vystuplenie-na-prestizhnom-turnire-v-vashingtone/
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