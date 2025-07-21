Вторая ракетка Казахстана с победы стартовал на турнире в Австрии

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в первом круге турнира категории ATP 250 в австрийском городе Кицбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 110-е место в мировом рейтинге, был 125-я ракетка планеты, представитель Колумбии Даниэль Элаи Галан.

Матч стартовой стадии продлился три сета и завершился волевой победой Шевченко с итоговым счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на грунтовом корте один час и 24 минуты. Встреча была остановлена и перенесена на несколько часов из-за дождя. За время матча Шевченко совершил восемь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Александр сыграет против венгра Мартона Фучовича, который занимает 91-е место в рейтинге ATP.

Отметим, ранее был опубликован обновленный мировой мужской рейтинг, в котором казахстанец потерял несколько позиций.

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