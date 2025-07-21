Александр Бублик вернулся в топ-30 мирового рейтинга после завоевания титула в Швейцарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила на своем официальном сайте рейтинги в мужском одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на четыре позиции и теперь является 30-й ракеткой планеты. На данный результат повлияла победа в финале турнира категории ATP 250 в швейцарском городе Гштааде. Казахстанец за чемпионство на грунтовых соревнованиях получил 250 очков и теперь в его активе 1825 баллов.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко, который является второй ракеткой страны, напротив потерял девять строчек и на данный момент располагается на 110-м месте в мировом рейтинге.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним, на второй строчке мирового мужского одиночного рейтинга находится испанец Карлос Алькарас. Замыкает топ-3 представитель Германии Александр Зверев.

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