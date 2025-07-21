Елена Рыбакина улучшила позицию в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила на своем официальном сайте рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась на одну позицию и теперь располагается на 12-м месте в рейтинге WTA. В активе отечественной теннисистки 2806 очков.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которая является второй ракеткой страны, сохранила за собой 43-ю строчку в мировом рейтинге.

Лучшая теннисистка РК в парном разряде Анна Данилина продолжает удерживать за собой десятую позицию в дабл-рейтинге.

Первой ракеткой планеты все также остается представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте находится американка Коко Гауфф. Замыкает топ-3 польская теннисистка Ига Швентек.

Ранее, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию в мужском одиночном и парном разрядах.

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