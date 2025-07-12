Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала юниорского Уимблдона
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Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов завершил выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 18-е места в одиночном и парном рейтингах Международной федерации тенниса (ITF), в пятницу сыграл в полуфинале юниорского турнире Большого шлема в мужской парной сетке. Омарханов в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым боролся с финном Оскари Палданиусом и поляком Аланом Вазным, которые получили четвертый номер посева.
Матч дошел до чемпионского тай-брейка и завершился поражением казахстанско-российской пары со счетом 4:6, 6:4, 5-10. За время встречи Омарханов и Плешивцев выполнили два эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали один из трех брейк-пойнтов.
Палданиус и Вазный в финале юниорского Уимблдона сыграют с британцем Оливером Бондингом и американцем Джаггером Личем, которые получили восьмой номер посева. Казахстанцев же на травяном турнире Большого шлема не осталось.
Напомним, в пятницу определились и финалисты взрослого Уимблдона в мужском одиночном разряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2264445-kazahstanskiy-tennisist-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-yuniorskogo-uimbldona/
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