Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала юниорского Уимблдона

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов завершил выступление на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 18-е места в одиночном и парном рейтингах Международной федерации тенниса (ITF), в пятницу сыграл в полуфинале юниорского турнире Большого шлема в мужской парной сетке. Омарханов в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым боролся с финном Оскари Палданиусом и поляком Аланом Вазным, которые получили четвертый номер посева.

Матч дошел до чемпионского тай-брейка и завершился поражением казахстанско-российской пары со счетом 4:6, 6:4, 5-10. За время встречи Омарханов и Плешивцев выполнили два эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали один из трех брейк-пойнтов.

Палданиус и Вазный в финале юниорского Уимблдона сыграют с британцем Оливером Бондингом и американцем Джаггером Личем, которые получили восьмой номер посева. Казахстанцев же на травяном турнире Большого шлема не осталось.

Напомним, в пятницу определились и финалисты взрослого Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.