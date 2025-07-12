Синнер и Алькарас стали финалистами Уимблдона-2025

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас встретятся в финале Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Полуфинальные матчи травяного турнира Большого шлема, который принимает Лондон, прошли в пятницу.

Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге, встретился с американцем Тейлором Фритцем — пятой ракеткой планеты. Испанец одержал победу в четырех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут.

Синнер, лидирующий в мировом рейтинге, в полуфинале боролся с сербом Новаком Джоковичем — шестой ракеткой мира. Матч продлился минимальные три сета и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

Таким образом, Синнер и Алькарас встретятся в финале. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье, 13 июля.

Для итальянца это первый финал Уимблдона в карьере. В нынешнем сезоне он доходил на этой стадии на всех турнирах Большого шлема: выиграл Australian Open, но уступил Алькарасу на "Ролан Гаррос".

Сам испанец в третий раз подряд пробился в финал Уимблдона. В предыдущих двух сезонах он становился чемпионом.

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