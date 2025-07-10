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Казахстанский теннисист вышел в полуфинал юниорского Уимблдона-2025

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов пробился в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 18-е места в одиночном и парном рейтингах Международной федерации тенниса (ITF), продолжает борьбу на юниорском турнире Большого шлема в мужской парной сетке. Омарханов выступает в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым.

В четверг они провели четвертьфинальный матч против южноафриканца Коннора Дойга и индийца Крииша Тьяги. Встреча продлилась два сета, второй из которых завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Омарханова и Плешивцева.

За время матча казахстанец и россиянин выполнили десять эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из шести брейк-пойнтов.

В полуфинале Омарханов и Плешивцев сыграют с победителями встречи между Максвеллом Экстедом (США) / Яном Кумстатом (Чехия) и Оскари Палданиусом (Финляндия) / Аланом Вазным (Польша), которые посеяны под четвертым номером.

Матч следующей стадии запланирован на пятницу, 11 июля. Напомним, Омарханов остается единственным представителем Казахстана на юниорском Уимблдоне.

Ранее в четверг определились финалистки травяного турнира Большого шлема в женском одиночном разряде у взрослых спортсменок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2264097-kazahstanskiy-tennisist-vyshel-v-polufinal-yuniorskogo-uimbldona-2025/