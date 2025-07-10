Швентек разгромила олимпийскую чемпионку и вышла в финал Уимблдона-2025

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек вышла в финал Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Польская теннисистка, получившая восьмой номер посева на Уимблдоне, оспаривала путевку в решающий матч со швейцаркой Белиндой Бенчич — олимпийской чемпионкой Токио-2020 в одиночном разряде и 35-й ракеткой мира.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась разгромной победой Швентек со счетом 6:2, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

Полька впервые в карьере вышла в финал Уимблдона. Аналогичного достижения ранее добилась американка Аманда Анисимова — ее оппонентка по решающему матчу, которая выбила из борьбы лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко. Представительница США является 12-й ракеткой мира.

Финал единственного травяного турнира Большого шлема в женском одиночном разряде запланирован на субботу, 12 июля.

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