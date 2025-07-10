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Первая ракетка мира Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона-2025

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде Арина Соболенко проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, посеянная на Уимблдоне под первым номером, оспаривала путевку в решающий матч с американкой Амандой Анисимовой — 12-й ракеткой мира.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу представительницы США. Анисимова оформила победу с четвертого матчбола.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Обе спортсменки реализовали по три брейк-пойнта. При этом Соболенко превзошла Анисимову по количеству эйсов (шесть против двух), а также допустила меньше двойных ошибок (четыре против пяти).

Анисимова впервые в карьере дошла до финала турнира Большого шлема. За титул на Уимблдоне она поборется с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и полькой Игой Швентек — 35-й и четвертой ракетками мира соответственно.

Напомним, свое выступление на травяном мэйджоре американка начала с разгромной победы со счетом 6:0, 6:0 над казахстанкой Юлией Путинцевой.

Что касается Соболенко, то Уимблдон остается единственным турниром Большого шлема, на котором она не доходила до финала. Ранее белоруска дважды завершала борьбу в полуфинале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2264055-pervaya-raketka-mira-sobolenko-proigrala-v-polufinale-uimbldona-2025/