Елена Рыбакина разгромила соперницу и вышла в третий круг Уимблдона-2025
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в рамках второго круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с 77-й ракеткой планеты, представительницей Греции Марией Саккари.
Встреча продлилась два сета и завершилась уверенной победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте один час и три минуты. За это время Елена совершила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми заработанных.
В третьем круге казахстанка сыграет против победительницы противостояния между датчанкой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.
Напомним, ранее, лучшая казахстанская парница Анна Данилина одержала победу в стартовом круге Уимблдона-2025.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2262141-elena-rybakina-razgromila-sopernicu-i-vyshla-v-tretiy-krug-uimbldona-2025/
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