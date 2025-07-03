Елена Рыбакина разгромила соперницу и вышла в третий круг Уимблдона-2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в рамках второго круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с 77-й ракеткой планеты, представительницей Греции Марией Саккари.

Встреча продлилась два сета и завершилась уверенной победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и три минуты. За это время Елена совершила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми заработанных.

В третьем круге казахстанка сыграет против победительницы противостояния между датчанкой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.

Напомним, ранее, лучшая казахстанская парница Анна Данилина одержала победу в стартовом круге Уимблдона-2025.

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