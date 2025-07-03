Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "Большом шлеме" в Англии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина с победы начала выступление на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На Уимблдоне казахстанская теннисистка выступает в дуэте с чешкой Мари Боузковой. На стадии первого круга их соперницами были представительница Польши Катажина Питер и египтянка Маяр Шериф.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Анны и Мари с итоговым счетом - 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте один час и 13 минут. За это время Данилина и Боузкова совершили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и четыре брейк-поинта из девяти заработанных.

Во втором круге казахстанско-чешский дуэт сыграет с победительницами пары Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) и Ханна Клагмен / Мика Стойсавлевич (обе — Великобритания).

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