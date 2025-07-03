Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "Большом шлеме" в Англии
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Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина с победы начала выступление на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.
На Уимблдоне казахстанская теннисистка выступает в дуэте с чешкой Мари Боузковой. На стадии первого круга их соперницами были представительница Польши Катажина Питер и египтянка Маяр Шериф.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой Анны и Мари с итоговым счетом - 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте один час и 13 минут. За это время Данилина и Боузкова совершили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и четыре брейк-поинта из девяти заработанных.
Во втором круге казахстанско-чешский дуэт сыграет с победительницами пары Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) и Ханна Клагмен / Мика Стойсавлевич (обе — Великобритания).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2262126-pervaya-raketka-kazahstana-s-pobedy-startovala-na-bolshom-shleme-v-anglii/
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