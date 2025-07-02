Третьи ракетки мира сенсационно вылетели в первом круге Уимблдона-2025

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2025 года третьи ракетки мира в одиночном разряде вылетели в первом же круге, передает корреспондент NUR.KZ.

У женщин топ-3 мирового рейтинга замыкает американка Джессика Пегула. В первом круге Уимблдона она встретилась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 116-й ракеткой планеты.

Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением представительницы США со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 59 минут.

Коччаретто во втором круге встретится с еще одной американкой Кэти Волынец, а Пегула завершила выступление на травяном турнире Большого шлема.

Третий номер мирового рейтинга у мужчин также вылетел. Немец Александр Зверев встретился с французом Артуром Риндеркнешем — 72-й ракеткой мира. Представитель Германии потерпел поражение в максимальных пяти сетах со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Матч начался в понедельник, но был прерван из-за комендантского часа. Во вторник спортсмены доиграли встречу.

Напомним, что из представителей Казахстана стадию первого круга в одиночной сетке преодолела только Елена Рыбакина.

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