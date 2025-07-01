Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на Уимблдоне-2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, получившая 11-й номер посева, в первом круге травяного турнира Большого шлема встретилась с армянкой Элиной Аванесян — 49-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.

За время встречи казахстанка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.

Во втором круге Рыбакина сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге и в первом круге одержала победу над россиянкой Анной Блинковой со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, в женской одиночной сетке Уимблдона-2025 из казахстанок также стартовала Юлия Путинцева, но она вылетела после первого же матча.

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