Юлия Путинцева не выиграла ни гейма в первом круге Уимблдона-2025
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Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на Уимблдоне 2025 года после первого круга, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, на стартовой стадии встретилась с американкой Амандой Анисимовой, которая получила 13-й номер посева.
Матч продлился минимальные два сета. Путинцева не выиграла ни гейма и потерпела разгромное поражение с итоговым счетом 0:6, 0:6.
Теннисистки провели на корте 44 минуты. За это время казахстанка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Таким образом, Путинцева завершила выступление на Уимблдоне. Из представительниц Казахстана в женской одиночной сетке осталась только Елена Рыбакина, которая в первом круге сыграет с армянкой Элиной Аванесян.
Напомним, Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема и единственный мэйджор, который проводится на травяном покрытии. Соревнования принимает Великобритания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2261001-yuliya-putinceva-ne-vyigrala-ni-geyma-v-pervom-kruge-uimbldona-2025/
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