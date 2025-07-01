Еще один казахстанский теннисист завершил выступление на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел первый матч в своей карьере на единственном турнире категории Большого шлема на травяном покрытии - Уимблдоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, пробившегося в основную сетку Уимблдона через квалификацию, был 24-я ракетка планеты итальянец Флавио Коболли.

Встреча продлилась минимальные три сета и завершилась поражением Жукаева с итоговым счетом 3:6, 6:7 (7:9), 1:6.

Теннисисты провели на корте один час и 48 минут. За это время казахстанец совершил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-поинта из двух заработанных.

Таким образом, Бейбит Жукаев завершил выступление на Уимблдоне на стадии первого круга.

Ранее поражение на турнире Большого шлема в Англии потерпел лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик.

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