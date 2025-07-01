Еще один казахстанский теннисист завершил выступление на Уимблдоне
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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел первый матч в своей карьере на единственном турнире категории Большого шлема на травяном покрытии - Уимблдоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, пробившегося в основную сетку Уимблдона через квалификацию, был 24-я ракетка планеты итальянец Флавио Коболли.
Встреча продлилась минимальные три сета и завершилась поражением Жукаева с итоговым счетом 3:6, 6:7 (7:9), 1:6.
Теннисисты провели на корте один час и 48 минут. За это время казахстанец совершил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-поинта из двух заработанных.
Таким образом, Бейбит Жукаев завершил выступление на Уимблдоне на стадии первого круга.
Ранее поражение на турнире Большого шлема в Англии потерпел лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2261367-eshche-odin-kazahstanskiy-tennisist-zavershil-vystuplenie-na-uimbldone/
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