Пять сетов и более трех часов продлился стартовый матч Александра Бублика на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, который получил 28-й номер посева на этих соревнованиях, был 55-я ракетка мира испанец Хауме Мунар.

Встреча продлилась максимальные пять сетов и завершилась поражением Бублика с итоговым счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

Теннисисты провели на корте три часа и 28 минут. За это время лучший теннисист Казахстана совершил 21 подачу навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Таким образом, Александр завершил выступление на единственном травяном турнире Большого шлема.

В мужской сетке от Казахстана выступят также Александр Шевченко и Бейбит Жукаев.

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