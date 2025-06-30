Бублик опустился в мировом рейтинге перед стартом Уимблдона
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) презентовала последнее обновление мирового рейтинга перед стартом Уимблдона-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Матчи основной сетки травяного турнира Большого шлема начнутся в понедельник, 30 июня.
В преддверии мэйджора Александр Бублик потерял одну позицию и стал 31-м в мировом рейтинге. Первая ракетка Казахстана получил 28-й номер посева на Уимблдоне и ориентировочно начнет борьбу 1 июля.
Еще один отечественный теннисист Александр Шевченко также потерял одну строчку и занял 98-е место. Он тоже выступит в основной сетке Уимблдоне.
Третьим представителем Казахстана на мэйджоре будет Бейбит Жукаев. Спортсмен, пробившийся в основную сетку через квалификацию, поднялся на четыре позиции и стал 247-м.
Также улучшили положение другие казахстанцы, которые находятся выше Жукаева в рейтинге. Теперь Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов занимают 176-е, 189-е и 209-е места соответственно.
Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. В парном разряде первую строчку делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2260578-bublik-opustilsya-v-mirovom-reytinge-pered-startom-uimbldona/
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