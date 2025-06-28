Лучшие казахстанские теннисисты узнали первых соперников по Уимблдону-2025

Прошла жеребьевка основной сетки Уимблдона-2025 — третьего в сезоне и единственного травяного турнира Большого шлема, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Своих соперников по стартовой стадии в мужском и женском одиночном разрядах узнали казахстанские теннисисты.

Первая ракетка страны Елена Рыбакина получила 11-й номер посева и попала во вторую половину сетки. В стартовом круге чемпионка Уимблдона-2025 сыграет с представительницей Армении Элиной Аванесян — 48-й ракеткой мира.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, осталась без статуса сеяной на соревнованиях и попала в первую половину сетки. Она начнет выступление на британском мэйджоре матчем с американкой Амандой Анисимовой — 13-м номером посева.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик попал в первую половину сетки. Спортсмен, получивший 28-й номер посева, в стартовом круге сыграет с испанцем Хауме Мунаром — 54-й ракеткой мира.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко, занимающий 97-е место в мировом рейтинге, попал в эту же часть сетки. Его соперником по первому кругу станет американец Райлли Опелка — 72-я ракетка мира.

В ту же часть сетки по результатам жеребьевки попал и Бейбит Жукаев, который впервые выступит в основном раунде турнира Большого шлема. Казахстанец, занимающий 251-е место в мировом рейтинге, сыграет в стартовом круге с итальянцем Флавио Коболли, который получил 22-й номер посева.

В парном разряде на Уимблдоне страну представит Анна Данилина. Она выступит вместе с чешкой Мари Боузковой. Их дуэт в первом круге встретится с полькой Катаржиной Питер и египтянкой Майяр Шериф.

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