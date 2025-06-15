Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала вице-чемпионкой турнира в Лондоне
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина проиграла в финале травяного турнира WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, на соревнованиях в столице Великобритании выступала в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер. Их пара была посеяна под вторым номером.
В финале Данилина и Шнайдер встретились с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, которые получили четвертый номер посева. Решающий матч завершился на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 7:5, 6:7 (3:7), 10:4 в пользу Мухаммад и Схурс.
Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Данилина и Шнайдер выполнили четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов.
Добавим, что для казахстанки и россиянки это был первый совместный турнир. Перед соревнованиями в Лондоне Данилина также дошла до финала на "Ролан Гаррос".
В обновленном мировом рейтинге казахстанка сохранит девятое место. Шнайдер поднимется на две строчки и обгонит напарницу, заняв восьмую позицию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2255670-kazahstanskaya-tennisistka-anna-danilina-stala-vice-chempionkoy-turnira-v-londone/
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