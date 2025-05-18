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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала чемпионкой турнира в Японии

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс
Зарина Дияс. Фото: Instagram @zarinadiyas

Четвертая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс стала победительницей турнира ITF W50 в японском Куруме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования прошли на ковровом покрытии. Дияс, занимающая 318-е место в мировом рейтинге, была посеяна под шестым номером и на пути к финалу выбила из борьбы трех японок и китаянку.

В решающем матче представительница Казахстана встретилась с еще одной хозяйкой турнира — Аяно Шимицу. Соперница занимает 288-е место в мировом рейтинге и была посеяна под пятым номером.

Финал продлился два сета и завершился победой Дияс со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

За время встречи казахстанка реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

Выигранный титул позволит Дияс значительно продвинуться в мировом рейтинге, который будет официально обновлен 19 мая. В live-версии казахстанка поднялась на 43 позиции и заняла 275-ю строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246130-kazahstanskaya-tennisistka-zarina-diyas-stala-chempionkoy-turnira-v-yaponii/