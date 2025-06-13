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    Спорт

      "Чувствовал себя нежеланным ребенком": Джокович пожаловался на нелюбовь болельщиков

      Опубликовано:

      Сербский теннисист Новак Джокович
      Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

      Звезда мирового тенниса Новак Джокович в последнем интервью признался, что всегда чувствовал, что болельщики не очень любят его, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

      Сербский теннисист дал интервью швейцарской газете 20 Minuten. РИА Спорт приводит перевод интервью.

      В беседе с журналистом Джокович заявил, что болельщики никогда не любили его так, как швейцарца Роджера Федерера или испанца Рафаэля Надаля.

      "Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был быть среди них. Я был маленьким третьим парнем, который пришел и сказал: "Я буду номером один". Многим это не нравилось.

      Я продолжал играть и все равно чувствовал себя нежеланным ребенком, пятым колесом, и спрашивал себя: "Почему так?" Мне было больно. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее, я всегда старался жить с сердцем и добрыми намерениями и, в конечном счете, быть самим собой", - заявил спортсмен.

      При этом, он отметил, что всегда уважал и Надаля, и Федерера.

      "Я никогда не говорил о них ни единого плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Но с Надалем я всегда ладил лучше", - добавил Джокович.

      Как отмечает издание, Джокович — рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема, в мае он завоевал сотый трофей ATP в одиночном разряде. Больше только у Федерера. Надаль 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема, у Федерера 20 таких титулов.

      Добавим, ранее на турнире "Ролан Гаррос" решение судей относительно поступка итальянского теннисиста Музетти вызвало недовольство поклонников тенниса. Они припомнили, что Джоковича за такой же поступок сняли с матча.

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