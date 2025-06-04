"Джоковича за такое снимали с матча": решение судей "Ролан Гарроса" вызвало недовольство в Сети

Решение судей теннисного турнира "Ролан Гаррос" относительно поступка итальянского теннисиста Лоренцо Музетти вызвало недовольство в Сети, передает Sports.ru.

Как пишет издание, при счете 3:5 Музетти должен был подавать, болбои дали ему мяч – он в раздражении его пнул и попал в грудь линейной судье.

Судья на вышке сразу вынес ему предупреждение за неспортивное поведение. Но соперник Музетти, американский теннисист Фрэнсис Тиафо, указывал ракеткой и явно требовал более серьезных мер.

"В соцсетях многие сразу же вспомнили US Open-2020, где дисквалифицировали Новака Джоковича. Ситуации действительно схожие.

Джокович тоже недовольно откинул мяч - правда, ракеткой, а не ногой. Джокович тоже попал в судью. Главная разница в том, что Джокович попал судье в горло и она упала от боли на корт. Линейная Музетти отреагировала очень невозмутимо", - пишет издание.

Отмечается, что правила "Больших шлемов" предусматривают возможность дисквалификации за одно нарушение. Проблема только в том, что принятие такого решения полностью отдается супервайзеру матча - и в правилах нет никаких четко очерченных рамок, когда это решение нужно принимать.

При этом в практике последних лет стало больше случаев, когда игроков дисквалифицируют за оскорбления судей или за физические действия в их адрес.

Оба игрока прокомментировали произошедшее на пресс-конференции после матча.

"Очевидно, он это сделал (попал мячом в судью) - и ничего не произошло. Забавно, конечно - но раз ничего не произошло, и обсуждать нечего. Конечно, не заметно никакой последовательности. Но вот как есть", - посетовал американский спортсмен.

А Музетти рассказал, что испугался.

"Мне было немного страшно. Я, конечно, не хотел никому навредить. Сразу же пошел к [линейной] судье, извинился. Судья на вышке справедливо дал мне предупреждение, но, думаю, все понимали, что у меня не было никаких плохих намерений, поэтому мне позволили играть дальше", - пояснил итальянец.

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Напомним, инцидент с сербским теннисистом Новаком Джоковичем произошел на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в 2020 году - Джокович во время игры хотел ударить мячом в стенку корта, но случайно попал в судью.

После случившегося судья рухнула на корт, начав при этом кашлять – так, словно она задыхается. Спортсмен подбежал к ней, извинился и помог подняться. Пострадавшую тут же вывели с поля в помещение под трибуной.

Обсудив ситуацию, судьи приняли решение дисквалифицировать Джоковича. В итоге победителем матча стал его оппонент – Каррено-Буста.