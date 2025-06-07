Синнер победил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале "Ролан Гаррос"

Итальянец Янник Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая и шестая ракетки мира в мужском одиночном разряде встретились на Корте Филиппа Шатрие — главной арене "Ролан Гаррос".

Матч продлился минимальные три сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Синнер одержал победу со счетом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

Итальянец впервые в карьере вышел в финал "Ролан Гаррос". Титул он оспорит с действующим чемпионом — испанцем Карлосом Алькарасом. Вторая ракетка мира в своем полуфинале на отказе прошел итальянца Лоренцо Музетти. На момент снятия восьмого номера мирового рейтинга Алькарас лидировал со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0.

Синнер вышел в финал третьего подряд турнира Большого шлема. Ранее это удавалось только представителям "Большой четверки" — Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю, швейцарцу Роджеру Федереру и британцу Энди Маррею.

Решающий матч "Ролан Гаррос" между Синнером и Алькарасом запланирован на воскресенье, 8 июня.

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