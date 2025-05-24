Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина после завоевания титула в Страсбурге

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заработала внушительный гонорар после завоевания титула на турнире WTA 500 во французском Страсбурге, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в финальном противостоянии "пятисотника" во Франции одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой.

За победу в турнире Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и поднимется в обновленном списке WTA на 11-е место.

Помимо этого Елена по итогам соревнований заработала 142 610 евро (приблизительно 82,7 миллиона тенге по курсу на момент публикации).

Уже на следующей неделе лучшая теннисистка страны стартует на турнире Большого шлема "Ролан Гаррос". Ее соперницей по первому кругу станет представительница Аргентины Хулия Риера. Мэйджор начнется 25 мая, но матч Рыбакиной пройдет не ранее понедельника.

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