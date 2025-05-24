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Елена Рыбакина стала чемпионкой престижного турнира во Франции

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в финале турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, встретилась в финале с россиянкой Людмилой Самсоновой - 19-й ракеткой планеты.

Матч проходил на грунтовом покрытии и завершился победы Рыбакиной с итоговым счетом в трех сетах - 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Теннисистки провели на корте два часа и 16 минут. За это время Елена совершила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Для 25-летней казахстанки это первый титул в текущем сезоне и четвертый "пятисотник" в карьере (Брисбен-2024, Абу-Даби-2024, Штуттгарт-2024). Всего она выиграла восемь турниров WTA, а также Уимблдон-2022.

Победа в Страсбурге позволила Елене набрать 500 очков, и перед стартом Открытого чемпионата Франции она поднимется на 11-ю строчку в рейтинге WTA.

26 мая Рыбакина проведет первый матч на турнире Большого шлема "Ролан Гаррос". Соперницей лучшей теннисистки Казахстана станет Хулия Риера из Аргентины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2248485-elena-rybakina-stala-chempionkoy-prestizhnogo-turnira-vo-francii/