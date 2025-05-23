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Елена Рыбакина узнала хорошие новости перед стартом "Ролан Гаррос"

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина получила новую соперницу в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка на старте Ролан Гаррос должна была встретиться с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 39-е место в мировом рейтинга и является 11-кратно победительницей турниров WTA. Соперница снялась с турнира по причине травмы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Теперь же Рыбакина сыграет с аргентинской теннисисткой Юлией Риерой, которая является 204-м номером рейтинга WTA. Их матч пройдет 25 мая в 14:00 по казахстанскому времени.

Стала известная первая соперница и второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. Отечественная спортсменка проведет стартовую встречу против Соланы Сьеры (112 WTA) из Аргентины.

Напомним. сегодня, Елена одержала победу в полуфинальной стадии и вышла в финал турнира WTA 500 во французском Страсбурге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2248332-elena-rybakina-uznala-horoshie-novosti-pered-startom-rolan-garros/